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Предварительные итоги июня в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:12 Понедельник, 25 июня



Июнь начинает лето, но в этом году в центральных областях России, в том числе в Москве и Подмосковье, погода в первой декаде месяца была не настроена на тепло. В первый июньский день температура воздуха не дотянула до нормы 6 градусов. В последующие дни ненадолго потеплело, но вторая пятидневка месяца оказалась холодной и дождливой. В отдельные дни отрицательная аномалия температуры была от 6 до 7 градусов, а осадков выпало почти половина месячной нормы.



И лишь во второй половине месяца погода начала налаживаться. Столбики термометров поползли вверх и в дневные часы уже ниже 20-градусной отметки не опускались. Накопленная отрицательная аномалия температуры воздуха стала постепенно убывать и на 24 июня, по данным метеостанции ВДНХ, она уже стала положительной. На сегодняшний день средняя температура истекших дней июня приблизилась к норме, а количество выпавших осадков равно 52.4 мм или 70% от месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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