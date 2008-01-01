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Новости погоды

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Забайкальский циклон несет дожди на юг Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 10:00 Понедельник, 25 июня

  Дальневосточный округ России редко обходится без нашествия циклонов. Это и волновые вихри, смещающиеся вдоль Амура, и тихоокеанские циклоны, поднимающиеся из низких широт. Но в текущие дни, хотя они и присутствуют, но неблагоприятной погодой себя не проявляют.

В минувшие сутки один из циклонов приблизился к югу Курильской гряды, где проявил себя небольшим дождем, другой заполнялся в Беринговом море, вдали от материка, и напомнил о себе лишь увеличением облачности на востоке Камчатского края. И лишь третий вихрь с центром над Магаданской областью пролил здесь дожди от небольших до умеренных, местами выпало до 8 мм осадков. На остальной территории погода оставалась под влиянием антициклона с центром над центральными районами Якутии, и воскресный день обошелся без существенных осадков.

В ближайшие дни ухудшение погоды ожидается на юге Дальневосточного округа. Сюда из Забайкалья приближается ненастный циклон. Уже во вторник он прольет ливневые дожди в Амурской области и Хабаровском крае. В среду сильные грозовые дожди охватят еще больше территорий. Они ожидаются и в Приморском крае. / meteonovosti.ru /
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