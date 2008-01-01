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Новости погоды

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Из летописи московской погоды 25 июня

ИА "Метеоновости" / 09:33 Понедельник, 25 июня

  Сегодня, 25 июня на улицах города заметно посвежело. После недавней жары температура воздуха вернулась к привычным значениям. В середине дня воздух в Москве прогреется до 22..24 градусов, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В нынешнем году температура в этот день соответствует климатической норме, но так бывает далеко не каждый год. Так, в 1983 году под утро воздух в столице остыл до 3,5 градуса, а в 2010 году, знаменитом жаркой погодой, термометры показали 33,1 градуса. Случались в этот день и сильные дожди. В 1906 году выпало до 25,6 мм осадков, чуть меньше трети месячной нормы. В 1986 году ветер в порывах превышал 16 м/с.

В прошлом, 2017 году температура воздуха была на 3 градуса ниже климатической нормы. Ночью термометры показали 8,1 градуса, а днем воздух прогрелся до 21,1 градуса. Прошли небольшие дожди. / meteonovosti.ru /
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