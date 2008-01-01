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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:41 Понедельник, 25 июня



Предстоящим днем Москва и Московская область окажутся в тыловой части, уходящего на северо-восток, циклона. Западный ветер, который подует со скоростью 3-8 м/с, освежит воздух в столичном регионе и дневная температура окажется более комфортной: в Москве в послеполуденные часы 22..24, по области 19..24 градуса. При переменной облачности, местами еще не исключен небольшой кратковременный дождь. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 750 мм рт ст., что выше нормального. Относительная влажность воздуха около 40%.



Температурный режим приблизится к климатической норме, давление немного подрастет и будет чуть выше нормального. Такие изменения в погоде положительно отразятся на самочувствии большинства жителей Москвы и области. И лишь у страдающих хронической кислородной недостаточностью не исключены недомогания из-за небольшого дефицита кислорода в воздухе. / meteonovosti.ru /



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