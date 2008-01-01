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Непогода в Центральном районе



ИА "Метеоновости" / 14:27 Воскресенье, 24 июня



23 июня Центральный район оказался в зоне действия атмосферных фронтов циклона с центром над Белоруссией. Сильные грозовые дожди прошли в Брянской, Калужской, Смоленской и Тверской областях. Количество выпавших осадков в Смоленской области 22 мм, а в Калужской выпало до 32 мм небесной влаги. До конца дня 24 июня сильные дожди, грозы и порывистый ветер до 23 м/с ожидаются местами в Центральном районе. В Орловской области возможен град. 25 июня атмосферное давление начнет расти, циклонический вихрь сместится на восток, уступая место антициклону. Местами пройдут кратковременные дожди, ветер ослабеет. / meteonovosti.ru /



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