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Новости погоды

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Непогода в Центральном районе

ИА "Метеоновости" / 14:27 Воскресенье, 24 июня

  23 июня Центральный район оказался в зоне действия атмосферных фронтов циклона с центром над Белоруссией. Сильные грозовые дожди прошли в Брянской, Калужской, Смоленской и Тверской областях. Количество выпавших осадков в Смоленской области 22 мм, а в Калужской выпало до 32 мм небесной влаги. До конца дня 24 июня сильные дожди, грозы и порывистый ветер до 23 м/с ожидаются местами в Центральном районе. В Орловской области возможен град. 25 июня атмосферное давление начнет расти, циклонический вихрь сместится на восток, уступая место антициклону. Местами пройдут кратковременные дожди, ветер ослабеет. / meteonovosti.ru /
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