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Новости погоды

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В Мурманской области снова дожди

ИА "Метеоновости" / 14:21 Воскресенье, 24 июня

  Североатлантический циклон принес дожди и порывистый ветер на Кольский полуостров. Ночью и утром 24 июня в Мурманской области прошли дожди, выпало до 17 мм осадков, ветер в порывах усиливался до 21 м/с.

25 июня вихрь начнет перемещаться на юго-восток, оставляя Кольский полуостров в тыловой своей части. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие дожди, на юге и востоке умеренные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Днем воздух прогреется до 15..20 градусов. / meteonovosti.ru /
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