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В Норвегии бушуют ветра



ИА "Метеоновости" / 14:05 Воскресенье, 24 июня



Сильные ветры - не такая уж и редкость для Норвегии. На побережье довольно часто можно наблюдать штормовые и даже ураганные ветры, поднимающие огромные волны. 23 июня на побережье ветер усиливался в порывах до 32-37 м/с. Столь резкое усиление ветра было связано с быстрой сменой синоптической обстановки. Североатлантический вихрь спешил на восток, а чуть южнее проходил антициклон. На границе этих двух вихрей градиент давления очень велик, потому и ветры столь сильны. 25 июня Скандинавский полуостров окажется во власти очередного циклона с Северной Атлантики, но и влияние антициклона будет ощущаться. Возможны кратковременные дожди, в отдельных районах ветер будет усиливаться до 10-15 м/с, в порывах до 25 м/с, днем термометры покажут 14..19 градусов, что в пределах нормы. / meteonovosti.ru /



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