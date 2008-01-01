Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
25 июня 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Камчатки погода улучшится

ИА "Метеоновости" / 13:54 Воскресенье, 24 июня

  В минувший день, 23 июня и в ночь на 24 июня погода на юге Камчатского края была неспокойной. Прошли сильные дожди, выпало до 37 мм небесной влаги. Ветер в порывах достигал штормовой силы, 32 м/с. Ухудшение погоды было связано с южным циклоном, который к настоящему времени ослабел и вышел в акваторию Берингова моря. 25 июня атмосферное давление в регионе начнет расти, скажется влияние барического гребня. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Преобладающая температура воздуха на юге края 9..14 градусов, при прояснениях до 24, в северной половине 20..25, в восточных районах 10..15 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+23
Вт.
26 июн.
+27
Ср.
27 июн.
+27
Чт.
28 июн.
+28
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Ахваз		 -13
Беллинсгаузен

некомфортное место: Пуэрто-Монт
комфортное место: Риу-Верди

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100