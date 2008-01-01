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На юге Камчатки погода улучшится



ИА "Метеоновости" / 13:54 Воскресенье, 24 июня



В минувший день, 23 июня и в ночь на 24 июня погода на юге Камчатского края была неспокойной. Прошли сильные дожди, выпало до 37 мм небесной влаги. Ветер в порывах достигал штормовой силы, 32 м/с. Ухудшение погоды было связано с южным циклоном, который к настоящему времени ослабел и вышел в акваторию Берингова моря. 25 июня атмосферное давление в регионе начнет расти, скажется влияние барического гребня. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Преобладающая температура воздуха на юге края 9..14 градусов, при прояснениях до 24, в северной половине 20..25, в восточных районах 10..15 градусов. / meteonovosti.ru /



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