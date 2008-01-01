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Новости погоды

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О погоде в городах проведения Чемпионата Мира

ИА "Метеоновости" / 13:25 Воскресенье, 24 июня

  Сегодня, 24 июня, в 21.00 состоится футбольный матч в Казани. Температура воздуха в городе понизится до 20..22 градусов, при облачной погоде пройдут небольшие дожди. 25 июня матчи состоятся в Волгограде, Самаре, Саранске и в Калининграде. В Волгограде днем очень жарко, 35..37 градусов, к вечеру температура станет комфортной, до 25 градусов, при переменной облачности осадков не ожидается. В Самаре день будет солнечным, воздух прогреется до 32..34 градусов, в вечерние часы уже не так жарко, 26..28 градусов. В Саранске и в Калининграде матчи начнутся в 21.00. К тому времени температура воздуха уже заметно понизится. В Саранске 19..21 градус, местами небольшой дождь. В Калининграде вечером 13..15 градусов, при малооблачной погоде осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /
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