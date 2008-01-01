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Новости погоды
Ливни обрушились на Краснодарский край
ИА "Метеоновости" / 13:04 Воскресенье, 24 июня
Краснодарский край оказался в зоне действия атмосферных фронтов циклонического вихря. В прибрежной зоне прошли сильные грозовые дожди. Днем 23 и в ночь на 24 июня до 60 мм осадков выпало в Новороссийске, до 57 мм - в Геленджике. Отмечались дожди и в Джубге, 16 мм. 25 июня на Северном Кавказе вновь непогода - по-прежнему здесь хозяйничают атмосферные фронты. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, на западе и юге региона отдельные сильные дожди и град. Усиление ветра до 20-22 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха в дневные часы 27..32 градуса, на востоке до 38, в низинах Дагестана до 40 градусов. / meteonovosti.ru /
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