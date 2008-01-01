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Россыпь рекордов температуры на ЕТР



ИА "Метеоновости" / 12:05 Воскресенье, 24 июня



Настоящее жаркое лето пришло наконец-то на ЕТР. Воздух в дневные часы прогревается до 25..30 градусов, а на солнце и того больше. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные показатели на 4-6 градусов. И снова не обошлось без температурных рекордов. 23 июня городами-рекордсменами стали: Тула, где термометры показали 32,4 градуса, Орел, +33,3, Елец, +33,2, Курск 32,7 градуса и Ставрополь +32,8 градуса. В Ставрополе рекорд был перекрыт не так давно, в 2016 году, когда температура воздуха в дневные часы составила 32,8 градуса.



25 июня регион окажется в тыловой, холодной части циклона. Температура воздуха в средней полосе понизится. А на юге сохранится жаркая погода. / meteonovosti.ru /



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