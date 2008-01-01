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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:32 Воскресенье, 24 июня
По данным ИЗМИРАН. солнечная активность с 13 по 23 июня была, в основном, низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного. В ночь на 18 июня зарегистрирована малая геомагнитная буря.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что в период 24 июня - 2 июля солнечная активность будет низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. 28-29 июня вероятно усиление активности. / meteonovosti.ru /
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