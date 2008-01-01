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Новости погоды
В Москве низкое атмосферное давление
ИА "Метеоновости" / 13:14 Четверг, 26 апреля
Сегодня Москва и область находятся под влиянием циклона. Атмосферное давление уже с утра начало падать и к 12 часам составило 978.5 мб.
Рекордно низкое атмосферное давление 26 апреля отмечено в 1971 году, когда его значение составило 973.3 мб. А рекорд месяца, 951.1 мб отмечался в 2011 году 9 апреля.
Атмосферное давление сегодня продолжает понижаться и к вечеру вполне возможно приблизится к суточному рекорду. / meteonovosti.ru /
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