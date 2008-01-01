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Новости погоды

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Российские рекорды тепла

ИА "Метеоновости" / 13:09 Четверг, 26 апреля

  Волновые циклоны, перемещающиеся вдоль Амура, несут теплый воздух на юг Дальнего Востока. В минувшие сутки среднесуточная температура воздуха в Амурской области превысила норму на 10 градусов. При этом не обошлось без рекордов. Он был установлен в областном центре, Благовещенске. 26 апреля температура повысилась до +28.9 градусов, оставив позади предыдущий рекорд 1920 года со значением +27.1 градуса.

Уже в пятницу в Амурской области похолодает до +13,+18 градусов, а в субботу вернется тепло. / meteonovosti.ru /
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