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На юге Украины летнее тепло



ИА "Метеоновости" / 12:54 Четверг, 26 апреля



Западноевропейский антициклон одарил редким теплом наших западных соседей. В прошедшие сутки в южных областях Украины среднесуточная температура превысила норму на 4-6 градусов. При этом не обошлось без рекордов. Во Львове днем было +23.3, что на 0.3 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2015 году. До +24.4 градусов прогрелся воздух в Ровно (предыдущий рекорд +23.7 остался в 1993 году), в Ивано-Франковске новым суточным рекордом стало значение +25.3 градусов. А самое высокое значение отмечено в Херсоне +25.4 градуса, что стало суточным рекордом для 26 апреля.



Выше 20 градусов повысилась температура днем и на российском юге. В Краснодарском, Ставропольском краях и республиках Северного Кавказа накануне днем было от +21 до +24, а в Крыму до +26 градусов. / meteonovosti.ru /



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