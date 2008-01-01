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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:51 Четверг, 26 апреля

  В 12 часов в Москве облачная погода дожди различной интенсивности. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10..11 градусов, Северном 10..11 градусов, Северо-восточном 9..11 градусов, Восточном 10 градусов, Юго-восточном 10 градусов, Южном 10..11 градусов, Юго-западном 10..11 градусов, Западном 9..10 градусов, Северо-западном 9..10 градусов.

В Зеленограде дождь, температура воздуха 9 градусов, на территории Новой Москвы дожди различной интенсивности, температура воздуха 10..12 градусов. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Эль-Минья

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