

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:51 Четверг, 26 апреля



В 12 часов в Москве облачная погода дожди различной интенсивности. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10..11 градусов, Северном 10..11 градусов, Северо-восточном 9..11 градусов, Восточном 10 градусов, Юго-восточном 10 градусов, Южном 10..11 градусов, Юго-западном 10..11 градусов, Западном 9..10 градусов, Северо-западном 9..10 градусов.



В Зеленограде дождь, температура воздуха 9 градусов, на территории Новой Москвы дожди различной интенсивности, температура воздуха 10..12 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



