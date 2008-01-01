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Новости погоды

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Температурные качели на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:41 Четверг, 26 апреля

  Еще в начале недели в южных районах Сибири температура воздуха в дневные часы достигала двадцатиградусную отметку, а местами и превышала ее. Например, в Иркутск 24 апреля температура повысилась до +26 градусов, тем самым был установлен новый рекорд суточного максимума. Теплым был и минувший день. Среднесуточная температура в Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях и на Алтае на 6-8 градусов превысила норму. Дискомфорт в погоду вносил лишь порывистый ветер. В среду и в ночь на четверг в Новосибирской, Кемеровской областях и на Алтае порывы достигали 22 м/с.

А уже в пятницу в эти края придет похолодание. Максимальная температура ожидается лишь от 7 до 14 градусов, а в ночные часы в пониженных местах рельефа ожидаются заморозки. Похолодание будет сопровождаться осадками разной интенсивности, ночью в виде мокрого снега, днем в виде дождя и усилением ветра до 13-18 м/с. / meteonovosti.ru /
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