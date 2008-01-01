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На праздники в Москве значительно потеплеет



ИА "Метеоновости" / 11:42 Четверг, 26 апреля







Дождливый циклон, пополнив месячную копилку осадков в Москве до нормы, в пятницу переберется в верховье Волги. На Московской земле атмосферное давление подрастет и существенных осадков не ожидается. Но в первой половине ночи сохранится сильный ветер, местами порывы достигнут 12-17 м/с. Угроза заморозков минует, под утро в Москве 5..7 тепла, на западе Подмосковья около + 2. Днем максимальная температура 12..17 градусов.



В субботу в западной половине Подмосковья скажется влияние погожего антициклона, приближающегося с Балкан. Здесь и облаков будет меньше и температура днем выше. А восточные районы накроет облачность южного циклона. Его центр будет перемещаться с низовья Дона на верхнюю Волгу и атмосферные фронты, связанные с циклоном, вполне могут проявить себя в восточных районах Подмосковья небольшим кратковременным дождем. Температура существенно не изменится и составит ночью от 2 до 7 тепла, днем 12..17 градусов.



В воскресенье вся территория Московии окажется под влиянием антициклона, на его северной окраине. При облачной с прояснениями местами соберутся кратковременные дожди, и станет тепле: ночью от 4 до 9 градусов, днем 14..19, что на градус-полтора выше нормы.



На праздничные дни, 1 и 2 мая ожидается дальнейшее повышение температуры: ночью 5..10 градусов, а днем температура повысится: до 20..25 градусов. Столь теплая погода в первых числах мая в Москве в среднем наблюдается один раз в 10-12 лет. Последний раз такое случалось в 2017 году. / meteonovosti.ru /



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