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О неравномерности осадков по Московской области



ИА "Метеоновости" / 11:12 Четверг, 26 апреля



Как известно, выпадающие осадки характеризуются нелинейностью, то есть распределяются неравномерно. Даже на такой относительно небольшой территории, как Московская область, дождей бывает то густо, то пусто. Текущие дни апреля это продемонстрировали в полной мере.



За прошедшие дни центрального месяца весны в западных и юго-западных районах Подмосковья количество осадков составляет всего от 25 до 31% от месячной нормы. В осадкомерах Можайска набралось лишь 10.7 мм, Наро-Фоминска - 12.2 мм.



В то же время в восточных и юго-восточных районах области избыточное количество небесной влаги местами приводит к затоплению садовых участков и сельскохозяйственных угодий. В Коломне выпало уже 142% от нормы, а в Черустях почти две месячных нормы, 192%. Причина кроется в траектории перемещающихся по центральным областям циклонов. Именно восточные и юго-восточные районы Подмосковья оказались во второй половине апреля на их пути.



За последний час в Можайском и на западе Наро-Фоминского районов дожди уже прекратились, а наибольшей интенсивностью они отличаются в северных районах Подмосковья. / meteonovosti.ru /



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