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Норму по осадкам выполним



ИА "Метеоновости" / 10:51 Четверг, 26 апреля



Первая половина апреля в Москве и области выдалась на редкость сухой.



Один антициклон сменял другой, и за первые 15 дней выпало всего 8.7 мм осадков. Во второй декаде владения антициклона начали теснить циклонические вихри. Первый посланник Атлантики накрыл Московскую землю уже 16 числа, а 17 апреля проявил себя сильными и продолжительными дождями. Дожди сохранялись 18 и 19 апреля. За три дня в столице выпало почти 20 мм (по данным метеостанции ВДНХ), а по области, в основном в восточных и юго-восточных районах количество выпавших осадков было гораздо больше. Сильные дожди и интенсивное оттаивание почвы в результате продолжительного периода положительных температур сделали свое негативное дело. В пониженных местах перечисленных районов дачные участки оказались под водой. Циклоны не оставляют без внимания центральные области вплоть до сегодняшнего дня. Количество выпавших осадков за месяц уже приближается к 40 мм при месячной норме 44 мм.



Учитывая сегодняшние дожди, которые будут идти с небольшими перерывами в течение всего дня, норма по осадкам в апреле будет выполнена. / meteonovosti.ru /



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