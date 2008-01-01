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Новости погоды
На Дальнем Востоке неспокойная погода
ИА "Метеоновости" / 10:15 Четверг, 26 апреля
В прошедшие сутки большинство районов Дальнего Востока находились во власти циклонов. Самая активная циклоническая деятельность отмечалась в южных районах, где вдоль Амура проложили дорожку волновые циклоны. В Хабаровском крае шел сильный снег, в центральных районах края местами выпало до 24 мм осадков. Атмосферные фронты циклонов протянулись далеко на север и стали виновниками неблагоприятной погоды в Магаданской области. Здесь также отмечался сильный снег, сопровождаемый усилением ветра до 24 м/с и метелями.
В восточных районах влияние на погоду оказал циклон, поднимающийся с Японских островов. На юге гряды отмечался сильный дождь, выпало до 29 мм осадков. Сильные ветра разгулялись на юге Камчатского края (до 22 м/с), а в Чукотском а.о. при ветре до 25 м/с бушевала метель.
В ближайшие два - три дня самая неблагоприятная погода ожидается на востоке региона: на Курилах - сильный дождь и штормовой ветер. На юге Камчатского края снег с дождем, на побережье усиление ветра до 25-30 м/с. Более 20 м/с ожидается усиление ветра на Сахалине, побережье Хабаровского и Приморского краев. / meteonovosti.ru /
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