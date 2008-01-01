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Из летописи московской погоды 26 апреля



ИА "Метеоновости" / 09:42 Четверг, 26 апреля



Апрель начался в столице с очень теплой погоды, но ближе к середине месяца заметно похолодало, температура воздуха понизилась и стала заметно ниже привычных значений. Но сейчас, ближе к концу месяца, весна наконец-то всерьез заявила о своих правах. Температура воздуха возвращается к климатической норме, и уже прогремели первые весенние грозы. Да и апрель - месяц очень непостоянный. В чем можно убедиться, заглянув в архив погоды. Так, среднесуточная температура воздуха составляет 9 градусов, но погода не всегда соответствует нашим ожиданиям. В 1884 году этот период был морозным, с 24 по 29 апреля были обновлены 6 температурных минимумов подряд. В ночь на 26 апреля воздуха в столице остыл до -7,5 градуса и с тех пор таких холодов не было. А 2001 год запомнился летним теплом, в полдень термометры показали 25,6 градуса. В 1908 году в столице выпало рекордное количество осадков, 17,8 мм. А в 1929 и в 1971 годах на улицах города еще лежал снег, высота его составила 3 см. Более того, в 1971 году в это время прошел сильный снегопада и к 27 апреля высота снежного покрова увеличилась до 10 см, но выпавший снег очень быстро растаял.



В прошлом, 2017 году, температура воздуха была немного выше привычных значений. Ночью +6,2 градуса, днем почти как в мае, 18,9, прошли дожди.



В нынешнем году в этот день при облачной с прояснениями погоде пройдут небольшие кратковременные дожди, воздух прогреется до 12..14 градусов, что в пределах климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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