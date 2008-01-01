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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:59 Четверг, 26 апреля

  Предстоящим днём Московский регион будет находиться во власти циклона и его фронтальных разделов.

По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 26 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдёт кратковременный дождь различной интенсивности, который наиболее вероятен в первой половине дня. Максимальная температура воздуха в столице составит 12..14 градусов, по области 10..15. Среднесуточная температура воздуха будет соответствовать климатической нормы. Атмосферное давление понизится и составит 736 мм рт ст., что ниже привычных значений на десяток единиц. Относительная влажность воздуха около 70 %. Ветер западного направления 5-10 м/с, к вечеру его порывы могут достигать 12-17 м/с.

Падение атмосферного давления не очень хорошо для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, это касается гипотоников, гипертоников. Также, такие погодные условия провоцируют обострение хронических заболеваний бронхов и легких, суставов и позвоночника. В переходные сезоны рекомендуется поддерживать организм витаминами, чаще бывать на свежем воздухе, ведь еще Гиппократ писал: "Природа - врач болезней!".

26 апреля геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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