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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:59 Четверг, 26 апреля



Предстоящим днём Московский регион будет находиться во власти циклона и его фронтальных разделов.



По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 26 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдёт кратковременный дождь различной интенсивности, который наиболее вероятен в первой половине дня. Максимальная температура воздуха в столице составит 12..14 градусов, по области 10..15. Среднесуточная температура воздуха будет соответствовать климатической нормы. Атмосферное давление понизится и составит 736 мм рт ст., что ниже привычных значений на десяток единиц. Относительная влажность воздуха около 70 %. Ветер западного направления 5-10 м/с, к вечеру его порывы могут достигать 12-17 м/с.



Падение атмосферного давления не очень хорошо для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, это касается гипотоников, гипертоников. Также, такие погодные условия провоцируют обострение хронических заболеваний бронхов и легких, суставов и позвоночника. В переходные сезоны рекомендуется поддерживать организм витаминами, чаще бывать на свежем воздухе, ведь еще Гиппократ писал: "Природа - врач болезней!".



26 апреля геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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