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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и Подмосковье
ИА "Метеоновости" / 15:30 Среда, 25 апреля
Погоду в Москве и области будет определять прохождение атмосферного фронта с юго-запада. При облачности с прояснениями пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве 8..10 градусов, по области 6.. 11. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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