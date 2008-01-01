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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 15:30 Среда, 25 апреля

  Погоду в Москве и области будет определять прохождение атмосферного фронта с юго-запада. При облачности с прояснениями пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве 8..10 градусов, по области 6.. 11. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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