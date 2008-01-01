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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 25 апреля



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 13..14 градусов, Северном 13..15 градусов, Северо-восточном 14 градусов, Восточном 13..14 градусов, Юго-восточном 11..13 градусов, Южном 12..13 градусов, Юго-западном 12..13 градусов, Западном 13..14 градусов, Северо-западном 14..15 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 13..14 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 13..15 градусов, местами порывы южного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /



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