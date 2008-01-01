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В Черноземье ожидаются грозовые дожди



ИА "Метеоновости" / 15:08 Среда, 25 апреля



Погодные условия в Черноземье начнут портиться. Скажется влияние циклонического вихря и его атмосферных фронтов. Фронт окклюзии принесет грозовые дожди и порывистый ветер в Центрально-Черноземный округ. Пройдут дожди от небольших до умеренных, местами с грозами. Порывистый ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, усиливаясь в порывах до 15-20 м/с. Преобладающая температура воздуха 16..21 градус. В Брянской области 13..18, в Воронежской области 20..25. / meteonovosti.ru /



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