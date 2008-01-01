Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
25 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Северном Кавказе тепло и сухо

ИА "Метеоновости" / 14:51 Среда, 25 апреля

  Южные регионы ЕТР оказались в антициклоне. В регионе продолжается потепление. Осадков очень мало. Но ветрено. В связи с чем возрос уровень пожарной опасности. 26 и 27 апреля в западных и восточных районах Южного федерального округа, а также в северных и западных районах Северо-Кавказского федерального округа ожидается высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. Рекомендуется соблюдать осторожность при обращении с огнем.

26 апреля осадков не ожидается, лишь в Волгоградской области и на севере Ростовской области местами пройдут кратковременные дожди. Местами порывы ветра до 16 м/с, температура воздуха довольно высока, 20..25 градусов, местами до 27, лишь в горных районах +15..+20. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+14
Чт.
26 апр.
+14
Пт.
27 апр.
+15
Сб.
28 апр.
+14
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Джейкобабад		 -21
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Уэлен
комфортное место: Батон-Руж

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100