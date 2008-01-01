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На Северном Кавказе тепло и сухо



ИА "Метеоновости" / 14:51 Среда, 25 апреля



Южные регионы ЕТР оказались в антициклоне. В регионе продолжается потепление. Осадков очень мало. Но ветрено. В связи с чем возрос уровень пожарной опасности. 26 и 27 апреля в западных и восточных районах Южного федерального округа, а также в северных и западных районах Северо-Кавказского федерального округа ожидается высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. Рекомендуется соблюдать осторожность при обращении с огнем.



26 апреля осадков не ожидается, лишь в Волгоградской области и на севере Ростовской области местами пройдут кратковременные дожди. Местами порывы ветра до 16 м/с, температура воздуха довольно высока, 20..25 градусов, местами до 27, лишь в горных районах +15..+20. / meteonovosti.ru /



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