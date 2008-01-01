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На Урале погода налаживается



ИА "Метеоновости" / 14:40 Среда, 25 апреля



24 апреля в Уральском регионе бушевала стихия. Виной тому - активный циклонический вихрь и его атмосферные фронты, пересекавшие регион. Прошли сильные осадки. В виде снега, мокрого снега и дождя выпало до 16 мм небесной влаги. Сильный снег прошел в Екатеринбурге. За неполные 12 часов в городе выпало до 16 мм осадков.



26 апреля погода наладится, регион окажется в антициклоне. Осадков не ожидается, температура воздуха в дневные часы повысится до 8..13 градусов. / meteonovosti.ru /



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