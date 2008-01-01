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Сильные осадки обрушились на Ханты-Мансийский округ



ИА "Метеоновости" / 13:38 Среда, 25 апреля



Ханты-Мансийский округ в минувший день, 24 апреля, оказался на пути следования циклонического вихря. Именно с ним в округе и были связаны сильные осадки. До 24 мм осадков в виде снега, мокрого снега и дождя выпало в Ханты-Мансийске. Это значение стало рекордным для этого дня. Ранее максимальным количеством осадков считалось 15 мм, именно столько небесной влаги досталось Ханты-Мансийску в 2009 году.



26 апреля циклонический вихрь покинет регион, уступая место антициклону. При переменной облачности местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью термометры покажут -5..-10 градусов, местами до +1, днем воздух прогреется до 0..+5, местами до +10 градусов. / meteonovosti.ru /



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