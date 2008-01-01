Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
25 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные осадки обрушились на Ханты-Мансийский округ

ИА "Метеоновости" / 13:38 Среда, 25 апреля

  Ханты-Мансийский округ в минувший день, 24 апреля, оказался на пути следования циклонического вихря. Именно с ним в округе и были связаны сильные осадки. До 24 мм осадков в виде снега, мокрого снега и дождя выпало в Ханты-Мансийске. Это значение стало рекордным для этого дня. Ранее максимальным количеством осадков считалось 15 мм, именно столько небесной влаги досталось Ханты-Мансийску в 2009 году.

26 апреля циклонический вихрь покинет регион, уступая место антициклону. При переменной облачности местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью термометры покажут -5..-10 градусов, местами до +1, днем воздух прогреется до 0..+5, местами до +10 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+12
Чт.
26 апр.
+14
Пт.
27 апр.
+15
Сб.
28 апр.
+14
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Навабшах		 -23
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Гранд-Прейри

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100