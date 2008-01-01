Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:47 Среда, 25 апреля
В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11..12 градусов, Северном 11..12 градусов, Северо-восточном 11..12 градусов, Восточном 11 градусов, Юго-восточном 11..12 градусов, Южном 11..13 градусов, Юго-западном 11..12 градусов, Западном 11..12 градусов, Северо-западном 11..12 градусов.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 11 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 12..13 градусов. / meteonovosti.ru /