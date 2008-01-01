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Зимние процессы на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 12:25 Среда, 25 апреля



весна утвердилась в правах. Лишь на Дальнем Востоке зима еще напомнит о себе.



В начале недели Дальний Востоке "купался" в тепле, температура воздуха превышала норму. В отдельных районах температурные показатели соответствуют, скорее, июню, чем концу апреля. А в середине недели погода в Амурской области и в Хабаровском крае начнет портиться. Скажется влияние тыловой части циклонического вихря.



В Амурской области температура понизится до 10..15 градусов, местами 0..5, при переменной облачности местами пройдут слабые и умеренные осадки в виде дождя, по северу с мокрым снегом, местами порывы ветра достигнут 17-22 м/с.



В центральных и южных районах Хабаровского края местами небольшие дожди, утром мокрый снег, по долинам рек порывы ветра 15-20 м/с, преобладающая температура 15..20 градусов, на юге до 22, в центральных районах при облачности 7..12 тепла.



Резкое похолодание ожидается на севере Хабаровского края: днем здесь 0..5. Пройдут осадки, местами сильные, преимущественно в виде снега и мокрого снега. При порывистом ветре местами разыграется метель, ветер под долинам рек будет усиливаться до 13-18 м/с.



Почти зимняя погода на севере Хабаровского края задержится до конца недели. Сохранятся небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем 0..5 градусов. А в Амурской области 27 апреля погода улучшится: дождей станет меньше, и потеплеет до 13..18 градусов. / meteonovosti.ru /



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