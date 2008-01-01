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Новости погоды

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На Байкале рекордное тепло

ИА "Метеоновости" / 11:39 Среда, 25 апреля

  Территория вокруг Байкала оказалась теплом секторе небольшого циклона, пришедшего с юго-запада. С южными потоками в регион поступает хорошо прогретый воздух из Казахстана. Температура воздуха превышает привычные показатели на 6-8, а в некоторых районах и на 10 градусов. В очередной раз были обновлены температурные рекорды. Городами-рекордсменами 24 апреля стали Иркутск, где воздух прогрелся до 27,9 градуса, предыдущий рекорд, +26,0, остался в далеком 1920 году. В Улан-Удэ термометры показали 27 градусов, что на 3 градуса выше рекорда, установленного в 1984 году. В Чите было 25,4 градуса.

В предстоящий день, 26 апреля, регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается очень теплая погода. Вполне вероятно, этот день подарит новые рекорды. / meteonovosti.ru /
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