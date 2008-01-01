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Среда
25 апреля 2018
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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:11 Среда, 25 апреля

  Отрицательная температура в Москве и в конце апреля не редкость, так что удивляться морозу, который отмечался в ночь с понедельника на вторник, с 23 на 24 апреля, текущим месяцам не приходится. Температура ниже всего, до -2,7 градусов, в столице отмечалась на станции ВДНХ, а в центре было не ниже +2 градусов. По области самые низкие значения зафиксированы на северо-западе, до 5,1 градусов.

Но наступающее утро теплее. В столице минимальная температура воздуха была +7,7 градуса, по области не ниже +3,4.

Среднестатистическая температура для 25 апреля +8,7 градусов, минимальная была в 1884 году, -10,7, максимальная +28,0 в 1995 году.

Осадков много, 12,7 мм выпало в 1982 году, что составило почти треть от месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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