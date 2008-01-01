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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:06 Среда, 25 апреля



В Москве и Московской области сохранится влияние ложбины циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 11..13, по области 8..13 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт. ст..



В Москве и области атмосферное давление ожидается ниже привычных значений, а температура воздуха, хотя и пойдет на повышение, но останется ниже климатической нормы. Несмотря на это, погодные условия благоприятны для большинства. В группе риска только наиболее метеочувствительные люди с неустойчивыми сосудистыми реакциями, вегето-сосудистой дистонией, гипертонией, с синдромом хронического переутомления. Но, как сказал Гиппократ: "Природа-врач болезней". Не стоит зацикливаться на своих недугах. Ведь солнечные весенние дни благоприятно сказываются на психо-эмоциональном и общем состоянии.



25 апреля геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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