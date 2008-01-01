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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и Подмосковье
ИА "Метеоновости" / 14:34 Вторник, 24 апреля
Погоду в Москве и области будет определять область повышенного атмосферного давления. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 9..11 градусов, по области 8.. 11. Ветер переменный, 2-5м/с. / meteonovosti.ru /
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