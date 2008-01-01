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Сильнейшие дожди на юго-востоке США



ИА "Метеоновости" / 13:52 Вторник, 24 апреля



Власть над погодой на юго-востоке США за циклоном, из-за него сильнейшие дожди с количеством до 60 мм прошли накануне. Но циклон перемещается вдоль побережья на север, и дожди в Джорджии и Каролине, а также в Атланте прекратятся. Но при продвижении на севере циклон не потеряет своей активности, в Пенсильвании, дожди уже вечером 24 апреля. В среду, 25 апреля, в зону влияния циклона попадет и Нью-Йорк, где дождь начнется ночью и будет продолжаться до вечера. А далее путь циклона лежит на юго-восток Канады. / meteonovosti.ru /



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