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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 13:06 Вторник, 24 апреля

  В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 9..10 градусов, Северном 9..10 градусов, Северо-восточном 9..10 градусов, Восточном 9.. 10 градусов, Юго-восточном 9..10 градусов, Южном 9..10 градусов, Юго-западном 9..10 градусов, Западном 9..10 градусов, Северо-западном 9..10 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 8..9 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 9..10 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+9
Вт.
24 апр.
+12
Ср.
25 апр.
+13
Чт.
26 апр.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Навабшах		 -21
Икалуит

некомфортное место: Бобровский
комфортное место: Кульякан

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