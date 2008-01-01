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Ливни и грозы на юге Центральной России



ИА "Метеоновости" / 12:25 Вторник, 24 апреля



циклоны в Средней полосе России не представляют опасности. Но нынешний апрель стал исключением. Один из атлантических циклонов наделал бед в столичной области, а другой "грозит" Черноземью.



Новый циклон начинает формироваться над Польшей на фронтальной волне. В среду, 25 апреля, этот фронт будет над Беларусью, где ожидается активная грозовая деятельность. В Черноземье влияние фронта сначала скажется повышением температуры градусов на 5-6 и усилением ветра до 10-15 м/с.



Продвигаясь на восток, циклон будет углубляться, и 26 апреля достигнет максимального развития. К этому времени в среднем течение Волги, под высотной ложбиной оформится центр низкого давления. Все это приведет к развитию мощной облачности и как следствие ливням, грозам и порывистому ветру до 16-21 м/с, на всей территории Черноземья.



Не останутся в стороне от непогоды и южные области Поволжья, где также 26 и 27 апреля грозы, ливни, возможен град, ветер до 20 м/с.



Улучшение ситуации на Черноземье возможно лишь к концу рабочей недели. / meteonovosti.ru /



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