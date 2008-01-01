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Новости погоды

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Полярный Урал нескоро расстанется со снегом

ИА "Метеоновости" / 11:54 Вторник, 24 апреля

  На крайнем северо-востоке республики Коми сугробы достигают почти метровой высоты, так в Воркуте 94 см, в Ухте 54 см. Но не только высокий снежный покров продолжает поддерживать в регионе зимний характер погоды, но и синоптические процессы вносят свою лепту. Из-за арктического вторжения, за последнюю неделю, с 19 апреля вплоть по 23 апреля, средняя температура воздуха была ниже нормы, вначале на скромные 1-2 градуса, затем и на 6-7 градусов. Даже в послеполуденные часы мороз в Воркуте до -10..-12 градусов. За последние сутки чуть потеплело, до -6, в среду, 25 числа будет около -3, без осадков. Еще через пару дней с запада придет волновой циклон, он повысит температуру до 0 градусов, но начнется снег и мокрый снег. / meteonovosti.ru /
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