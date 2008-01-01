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Новости погоды

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На Курилы направляется циклон

ИА "Метеоновости" / 11:32 Вторник, 24 апреля

  Сильнейшие дожди на юге Японии, и на всем Корейском полуострове устроил циклон, который к берегам России "причалит" в середине недели. На юге Курильской гряды дождь начнется 25 апреля к вечеру, а 26 и 27 апреля дождь будет лить как из ведра, ветер усилится до 17 м/с, а к концу недели до 22 м/с. На Сахалине погода испортится также в эти дни, но не столь экстремально. Температура постепенно понизится, от 10..15, до 5..10 градусов. / meteonovosti.ru /
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