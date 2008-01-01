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Новости погоды

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Холод и осадки в Ханты-Мансийске

ИА "Метеоновости" / 10:58 Вторник, 24 апреля

  Циклон, пришедший накануне с Поволжья, на территорию Урала и Западной Сибири, отметился обильными осадками. В Свердловской области выпало до 18 мм осадков, в Челябинской до 17 мм и до 16 мм выпало на северо-востоке Ханты-Мансийского автономного округа, до 16 мм. Температура была ниже нормы на 2-4 градуса. Осадки продолжаются, температура держится около +2 градусов, хотя в Ханты-Мансийске день уже в разгаре. До конца дня облачно с прояснениями, осадки в виде мокрого снега и дождя, температура +5..+7, по территории округа осадки местами сильные, гололедные явления. С осадками погода будет еще и в среду, 25 апреля, температура до +4 градусов. А далее с усилением влияния среднеазиатского антициклона, погода наладится, и станет на 4-5 градусов теплее. / meteonovosti.ru /
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