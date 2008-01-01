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Очень теплая погода в Забайкалье



ИА "Метеоновости" / 10:32 Вторник, 24 апреля



Вокруг Байкала воздух везде теплый, средняя температура выше нормы на 6-9 градусов. Накануне, 23 апреля, в Улан-Удэ был побит прежний рекорд, после полудня столбики термометров поднимались до отметки +23,3 градуса. Есть большая вероятность, что и рекорд для 24 апреля будет новым, в середине дня уже около +24, градусов, а рекорд 1984 года +24,0. Текущим днем, в Иркутске в середине дня почти 27 градусов, а это выше чем рекорд для 24 апреля, который отмечался в 1920 году: 26,0. Самые теплые места России на текущее время все сосредоточены вокруг Байкала. На станции Инга 27,4, в Качуге 25,4, в Кяхте 24,8. У соседей по Забайкалью, в Амурской области тоже очень тепло: в Благовещенске 25,7, что очень близко к рекорду дня (26,1 в 1967 году).



Но в среду, 25 апреля станет чуть прохладнее, подойдут с северо-запада атмосферные фронты, и сквозь плотную облачность солнце уже меньше будет прогревать воздух. / meteonovosti.ru /



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