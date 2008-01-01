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Заморозки на юге Европейской России



ИА "Метеоновости" / 09:52 Вторник, 24 апреля



После прокатившегося в воскресенье похолодания в центр и на юг ЕТР вышел промежуточный гребень повышенного давления. В ночные часы при малооблачном небе и полном штиле, и без того холодный свежий воздух начал дополнительно выхолаживаться.



В Волгоградской области при прояснениях воздух в ночь на 24 апреля остывал до 0..-3 градусов. В Ростовской области отмечались заморозки до -4 градусов, на севере Калмыкии до -2, на севере Краснодарского края до -1. В черноземных областях заморозки отмечались повсеместно, до -2..-4 градусов. В центральных областях России прошедшей ночью снова было холодно. В Центральном округе температура понижалась до -4..-6 градусов. / meteonovosti.ru /



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