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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:11 Вторник, 24 апреля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 9..11, по области 6..11 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст..

В Москве и области атмосферное давление приблизится к привычным значениям, а температура воздуха останется ниже привычных показателей. Такие погодные условия неблагоприятны для метеозависимых людей с хроническими воспалительными заболеваниями бронхов и легких, а также суставов и позвоночника. У большинства здоровых людей погода не должна вызвать заметных метеопатических реакций. / meteonovosti.ru /
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