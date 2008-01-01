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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:41 Понедельник, 23 апреля



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы северо-западного ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7..9 градусов, Северном 7..9 градусов, Северо-восточном 7..8 градусов, Восточном 6.. 8 градусов, Юго-восточном 7..8 градусов, Южном 7..8 градусов, Юго-западном 7..8 градусов, Западном 7..8 градусов, Северо-западном 7..8 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 6 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 7..8 градусов. Ветер северный , 5-10 м/с, порывы до 17м/с. / meteonovosti.ru /



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