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Новости погоды

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Крым избежал похолодания

ИА "Метеоновости" / 15:23 Понедельник, 23 апреля

  Холодный арктический воздух с северными сильными ветрами в тылу глубокого циклона, добрался до Краснодарского края и Нижнего Поволжья. Но Крым остался в стороне от похолодания.

22 апреля на полуострове средняя за сутки температура воздуха была выше нормы на 3-5 градусов, и было так тепло, что в Ялте и в Феодосии состоялись новые рекорды максимальной температуры. Теперь новый максимум для 22 апреля в Ялте имеет значение 24,6 градуса, прежний рекорд держался с 1950 г., он был равен 23,9 градусам. В Феодосии в воскресенье было ровно 25 градусов, а прежний максимум суток (24,3 градуса) имеет очень почтенный возраст, он был установлен еще в позапрошлом веке, 22 апреля 1899 года. В ближайшие сутки в Крыму станет на градус-другой прохладнее, усилится ветер, местами до 12-15 м/с, но погода все равно останется немного теплее характерной для этих дней апреля. / meteonovosti.ru /
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