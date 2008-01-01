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От Парижа до Вены и Берлина - лето



ИА "Метеоновости" / 14:38 Понедельник, 23 апреля



Малоградиентное поле повышенного давления занимает большую часть Западной и Центральной Европы. В средней тропосфере сформировался высотный гребень, ось которого в минувшее воскресенье проходила через север Италии на Данию. Осадки отсутствовали, активные атмосферные фронты только-только на подходе к Парижу.



В Париже с 18 апреля в течение четырех суток обновлялись рекорды максимальной температуры. 20 апреля температура воздуха в Париже вообще поднялась выше 28 градусов, новый рекорд дня с этого года составляет 28,7 градуса. Среднесуточная аномалия температуры в субботу оказалась выше нормы на целых 10 градусов. Только в прошедшее воскресенье не хватило всего трех десятых градуса, чтобы перекрыть рекорд дня для 22 апреля, который держится с 1940 года.



В пятницу и в выходные дни Германия и Австрия "жарились" на апрельском солнышке при штиле и отсутствии облаков. В Вене 20 и 21апреля также были зафиксированы новые суточные максимумы температуры: 26,5 и 28, 5 градусов соответственно. В Мюнхене новый рекорд со значением 25,9 градуса был установлен 20 апреля. В субботу и в воскресенье температура повышалась до 26 градусов, но до рекордов с прежними более высокими температурами дело не дошло. В 1968 г. в эти дни температура повышалась до 26,6 и 27, 4 градусов. В Гамбурге, на севере Германии, новые рекорды были зафиксированы 19 и 20 апреля, причем 20 апреля температура повысилась ровно до 27 градусов, положительная аномалия средней за эти сутки температуры составила 10,8 градуса.



Не осталась без рекордов и столица Германии - Берлин: 19 и 20 апреля температура повысилась до 24,7 и 27,5 градусов, что и стало новыми максимумами для этих дней апреля. Туристы из России жалуются на обгоревшие носы:



Атмосферные фронты, которые идут на Европу из Центральной Атлантики, прольются дождями и немного понизят температуры во Франции, в центральных и северных землях Германии, но юг Германии и Австрия в ближайшие дни еще могут рассчитывать на очередные рекорды тепла. / meteonovosti.ru /



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