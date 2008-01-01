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В Москве на неделе типичная апрельская погода



ИА "Метеоновости" / 12:51 Понедельник, 23 апреля



погода начинает успокаиваться. Совсем устойчивой на неделе она не будет, но колебания температуры и давления станут менее резкими и будут вполне укладываются в норму для последней декады апреля.



Гарантом улучшения погоды станет устанавливающийся в центре ЕТР западно-восточный перенос воздушных масс. Атмосферные фронты с запада будут чередоваться с промежуточными гребнями повышенного давления, небольшие дожди станут сменяться периодами вполне приятной погоды.



В ночь на вторник столица и ее окрестности окажутся под влиянием холодного антициклона из Скандинавии. Погода малооблачная, температура низкая: в Москве 0..+2, на окраинах до -1, по области от -3 до +2 градусов, ветер с северо-запада силой 3-8 м/с. Днем 24 апреля переменная облачность без осадков, ветер станет более теплым, перейдет на юго-западные направления. Температура в Москве около +10 градусов, а по области от 6 до 11 градусов. Среднесуточная температура останется на 3 градуса ниже нормы.



В среду подойдут атмосферные фронты с запада, кратковременные дожди будут приниматься 25 апреля в течение всех суток. Ночью в Москве 2..4, по области от 0 до 5 градусов тепла. Днем при южном ветре в Москве 11..13, по области 8..13 градусов. Холоднее ночью и днем на востоке и северо-востоке области, поскольку атлантическое тепло начнет осваивать Подмосковье с западных и юго-западных районов.



Ночью в четверг станет еще на пару градусов теплее, погода будет преимущественно облачной, не исключен небольшой дождь. Днем при прохождении очередного фронта с запада ветер усилится до 5-10 м/с, при облачной погоде с прояснениями и кратковременных дождях температура в Москве 12..14 градусов, по области 10..15 градусов.



В пятницу характер погоды существенно не изменится: западные ветры продолжат поставлять влажный и теплый атлантический воздух, температура повысится еще на 2-3 градуса, особенно заметным станет потепление в промежутках без дождя. Температурный режим будет соответствовать климатической норме. / meteonovosti.ru /



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