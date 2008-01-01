Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:38 Понедельник, 23 апреля
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы северо-западного ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5..6 градусов, Северном 4..6 градусов, Северо-восточном 5..6 градусов, Восточном 5..6 градусов, Юго-восточном 5..7 градусов, Южном 4..6 градусов, Юго-западном 5..6 градусов, Западном 4..6 градусов, Северо-западном 6 градусов.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 4..5 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 5..6 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17м/с. / meteonovosti.ru /