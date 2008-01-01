

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:38 Понедельник, 23 апреля



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы северо-западного ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5..6 градусов, Северном 4..6 градусов, Северо-восточном 5..6 градусов, Восточном 5..6 градусов, Юго-восточном 5..7 градусов, Южном 4..6 градусов, Юго-западном 5..6 градусов, Западном 4..6 градусов, Северо-западном 6 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 4..5 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 5..6 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



