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В Подмосковье снова усиливается ветер



ИА "Метеоновости" / 12:11 Понедельник, 23 апреля



Вслед за циклоном к столичному региону направляется антициклон с северо-запада. Именно благодаря его усиливающемуся влиянию в столичном регионе утро понедельника выдалось ясным, бодрым и холодным.



В Подмосковье продолжается рост атмосферного давления, перепады давления между циклоном, уходящим на восток, и антициклоном возрастают, поэтому и ветер начинает крепчать. На градиентный ветер накладывается еще и суточный ход ветра, который в дневные часы, как правило, усиливается в холодной воздушной массе из-за неравномерного прогрева подстилающей поверхности. Поэтому местами в Подмосковье уже зафиксированы порывы северо-западного ветра силой до 12-16 м/с. До конца дня ветер в порывах до 15-17 м/с сохранится. / meteonovosti.ru /



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